Власть Киева планирует инвестировать в добычу газа

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КГГА прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского природного газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей, и с соответствующим письмом обратилась к "Нафтогазу".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Киевская городская государственная администрация прорабатывает возможность инвестировать в добычу украинского природного газа, который будет направлен предприятием теплокоммунэнерго в производство тепловой энергии для потребителей.

Именно использование газа отечественной добычи, стоимость которого существенно ниже по сравнению со стоимостью импортируемого позволит уменьшить расходы предприятия, которые напрямую влияют на тариф. С соответствующим письмом городская власть обратилась к НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

КГГА предлагает создать рабочую группу, в рамках которой состоялось бы профессиональное обсуждение инициативы и подготовка соответствующего проектп.

Решение городских властей Киева о необходимости инвестирования в отечественную добычу газа продиктовано рядом факторов, добавляют в КГГА.

"Прежде всего, необходимостью преодоления кризиса в теплоснабжении, необходимости обеспечить надежные и качественные услуги по ценам, которые бы учитывали платежеспособность населения. Ведь сегодня фиксируется тенденция стремительного роста цены на природный газ на мировом и европейском рынках. Прогноз стоимости свидетельствует, что теплокоммунэнерго страны вынуждены будут покупать природный газ для производства тепловой энергии для отдельных категорий потребителей по ценам, которые в 3-4 раза превышают те, которые заложены в тариф.

Данные официальных источников свидетельствуют о том, что за последние годы объемы добычи природного газа в Украине уменьшаются. При том, что в правительстве отмечают стратегическую необходимость поиска новых месторождений и увеличение объемов отечественной добычи", - говорится в позиции власти Киева.

В КГГА добавили, что киевские теплоэнергетики являются одними из крупнейших потребителей природного газа в Украине.

Ориентировочный объем использования газа коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" для обеспечения централизованного теплоснабжения и производства электрической энергии составляет 2,3 млрд куб, добавили там.

"А стоимость этого энергоресурса является базовым фактором при расчете тарифов. Поэтому городская власть, учитывая письмо "Киевтеплоэнерго", готова начать работу в направлении инвестирования в отечественную добычу газа как один из путей сдерживания цены на тепловую энергию.

На сегодня городская власть не получила возражений со стороны НАК "Нафтогаз" и готова к более детальной проработки, в частности, в рамках Украинского инвестиционного газового конгресса, который состоится 20-22 октября этого года в столице", - резюмировали в КГГА.

Напомним:

Ранее в КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

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Экономическая правда