НБУ продает на аукционе 18 автомобилей: хочет оптимизировать автопарк

нбу

Нацбанк заявил об оптимизации своего автопарка и продаже на аукционе 18 авто и одного полуприцепа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Торги состоятся через систему https://prozorro.sale 12 октября 2021 года с 9:00 до 18:00.

"Национальный банк продолжает оптимизацию своего автопарка, которая предусматривает постепенную замену старых автомобилей с бензиновыми двигателями, требующих постоянного технического обслуживания, на новые экономичные автомобили низшего класса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние шесть лет НБУ существенно сократил количество автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Сотрудники организатора аукциона (НБУ) не могут принимать участие в аукционах соответствии с пунктом 32 Порядка отчуждения объектов государственной собственности, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 6 июня 2007 № 803 (с изменениями).

Среди автомобилей, который НБУ банк пока продает на аукционе, является, в частности, марки Volkswagen Transporter, Peugeot Boxer, Toyota (Corolla, Avensis, Camry).

Полный список - по ссылке.

Экономическая правда