В Черкассах подняли тарифы на отопление

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Исполком Черкасского городского совета на заседании 28 сентября решил повысить цены на теплоснабжение в среднем на 200 гривен для бытовых потребителей.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Чтобы начать отопительный сезон, нужно утвердить новый тариф. У нас цены и так существенно ниже по сравнению с другими городами. Тариф пересматривать ежемесячно и корректировать его.

Если мы не используем газ в этом месяце, то направим его на следующий месяц ", - заявил директор черкасского "Теплокоммунэнерго" Павел Карась.

По его словам, вода подорожала вдвое, электричество - на треть. По новому тарифу газ будет стоить 24 тыс 993 гривни за 1000 кубов.

"Это означает, что люди будут платить в среднем на 200 гривен больше тепло. Все остальное мы перекрываем", - добавил директор "Теплокоммунэнерго".

Отмечается, что в последний раз тариф на тепло в Черкассах обращались в марте 2020 года.

Как говорится в статье ЭП, с 2021 года за установление тарифов на тепло и горячую воду отвечает региональная власть. Именно от нее будет зависеть, какие цифры украинцы вскоре увидят в своих счетах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и представители "Нафтогаза" чуть ли не ежедневно рассказывают о готовности страны к отопительному сезону и об отсутствии оснований для роста тарифов, однако местные власти имеют другое мнение.

Шмыгаль не раз говорил, что оснований для повышения тарифов на тепло нет, поскольку "Нафтогаз" предложил ТКЭ трехлетние газовые контракты с ценой 7,42 грн за куб м. Доля газа в тарифе на тепло составляет 70-80%.

"До 23 сентября "Нафтогаз" получил заявки только от 69% производителей тепла для закупки газа по трехлетним соглашениями. Почему предприятия не спешат с заключением контрактов? Некторые из них считают предложенную "Нафтогазом" цену слишком высокой, а условия контрактов - дискриминационными", - говорится в материале.

Столичное предприятие "Киевтеплоэнерго" даже начало судиться с государственной "Укргаздобычей", когда последняя компания отказалась заключать соглашение о поставках газа "без посредников" и "по справедливой цене".

С мая 2021 года правительство отменило действие PSO для "Нафтогаза" по обеспечению газом предприятий ТКЭ и те получили право покупать газ у любых компаний.

Де-факто ситуация с закупками не изменилась, поскольку самым дешевым ресурсом владеет "Нафтогаз" через дочернюю компанию "Нафтогаз трейдинг". НАК предложил трехлетние контракты с возможностью индексации раз в год, пишет автор статьи.

По мнению тепловиков, правительство должно позволить им покупать газ напрямую в "Укргаздобыче" по цене не выше 4 тыс грн за тыс куб м.

Тепловики требуют запретить отключать предприятия от энергоснабжения в отопительный период и разработать механизм автоматической коррекции тарифа на тепло в случае изменения цен на энергоносители.

В противном случае предприятия ТКЭ предупреждают, что будут поднимать тарифы на тепло для населения. В Киеве такой рост может составлять до 40%, в других городах - от 40% в Полтаве до 70% в Черновцах.

Читайте подробнее в статье ЭП: Новый отопительный сезон: сколько украинцы будут платить за газ, электроэнергию и тепло

Экономическая правда