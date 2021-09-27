Россия может полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину – Оператор ГТС

Петер Сийярто и алексей Миллер

Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон ожидает значительное сокращение или полную остановку транзита природного газа в Венгрию через Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", – написал Макогон.

Он добавил, что техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Напоминаем:

27 сентября в Будапеште состоялось подписание нового долгосрочного контракта между властями Венгрии и российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

По условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год.

3,5 млрд кубометров пойдут через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд кубометров – через Австрию.

Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали подписание нового контракта необоснованным решением, которое нанесет вред интересам Украины.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию относительно оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Сейчас поставки ведутся по двум направлениям – через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Экономическая правда