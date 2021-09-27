В "Приват24" произошел сбой: были проблемы с авторизацией и входом
Клиенты "Приват24" в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться в приложении - позже в банке заявили, что технический сбой ликвидирован.
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
В частности, при попытке входа в "Приват24" появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".
"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована.
Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - написал Серга.
Позже представитель Приватбанка добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" ликвидирован.
Экономическая правда
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