В "Приват24" произошел сбой: были проблемы с авторизацией и входом

Клиенты "Приват24" в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться в приложении - позже в банке заявили, что технический сбой ликвидирован.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В частности, при попытке входа в "Приват24" появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".

скриншот из приложения

"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована.

Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - написал Серга.

Позже представитель Приватбанка добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" ликвидирован.

Экономическая правда