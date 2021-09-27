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В "Приват24" произошел сбой: были проблемы с авторизацией и входом

Понедельник, 27 сентября 2021, 15:55
 

Клиенты "Приват24" в связи с техническими сбоями не могли войти и авторизоваться в приложении - позже в банке заявили, что технический сбой ликвидирован.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

В частности, при попытке входа в "Приват24" появлялось сообщение "Проводятся регламентные работы".

 
скриншот из приложения

"К сожалению, сейчас некоторые из наших клиентов сталкиваются с временными техническими сбоями при авторизации и входе в Приват24. Наши специалисты говорят, что проблема в ближайшее время будет ликвидирована.

Просим прощения у клиентов за неудобства, связанные с ситуацией", - написал Серга.

Позже представитель Приватбанка добавил, что временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" ликвидирован.

Экономическая правда

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Приватбанк

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