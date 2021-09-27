На удостоверении водителя появятся новые коды: что они будут означать

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В МВД заявили, что вскоре вступит в силу постановление Кабмина от 22 сентября, которым вводятся ряд нововведений в части выдачи удостоверения водителя и допуска к управлению транспортными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, в удостоверениях водителя будет отмечаться отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 свидетельства.

При наличии такой отметки водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при их отсутствии - с любой.

При этом, эти изменения не коснутся тех водителей, которым водительского удостоверения были выданы ранее.

Также срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД увеличили от 3 месяцев до 2 лет. Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств.

"Водителям больше не нужно предоставлять документы, подтверждающие навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E)", - добавили в министерстве.

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше. В частности, будут отображаться в виде кодов:

медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и т.д.);

приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т.д.);

управлени транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города / региона и т.п.

Также оптимизировали процесс принятия экзаменов:

в случае одновременного открытия двух категорий экзамены (экзамен) состоят по более высокой из них (кроме категорий B1, B, BE). В частности, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С;

при возвращении водительского удостоверения после лишения права управления, при наличии в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также состоят по высшей категории.

Все нововведения будут введены сразу после обнародования указанного постановления Кабинета Министров Украины, кроме нововведения, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в удостоверении водителя, которое будет реализовано в течение 3 месяцев.

Экономическая правда