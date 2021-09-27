Минфин заказал два электромобиля на 2,1 миллиона

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Министерство финансов 21 сентября за результатами тендера заказало ООО "Автоберег" легковых автомобилей с электрическим двигателем на общую сумму 2,09 миллиона гривен.

Источник: "Прозорро", "Наші гроші"

Детали: Фирма поставит два электрокары Hyundai Ioniq EV. Один в комплектации Premium стоит 900 тыс. грн, второй (в комплектации TOP) – 1,05 млн грн.

Оба автомобиля будут иметь запас хода 311 км, подушки безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений, задние парковочные сенсоры, а в Hyundai Ioniq TOP также будет кожаная обивка сидений, подогрев задних сидений, навигационная мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25 "LCD монитором (RDS-радио, MP3, DAB), премиальная акустика INFINITY (усилитель + 6 динамиков + центральный динамик + сабвуфер).

Также предусмотрена дополнительная комплектация за 140 тысяч грн огнетушитель и т.д.), кабель для зарядки электромобиля.

Автомобиль Hyundai Ioniq Premium можно приобрести за 982 тыс грн, а Ioniq в комплектации TOP - 1,05 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Авторивер" Сергея Белого и Юрия Девяткина, чье предложение было выше и составило 2,10 млн грн. Именно такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "Автоберег", руководителем и владельцем которого является киевлянин Алексей Кондрачук - это дилер официального дистрибьютора автомобилей этой марки в Украине - ООО "Хюндай Мотор Украина" из группы "Богдан" экс-первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского. В 2009 году долю в компании Гладковского продал Петр Порошенко, отмечает издание.

Ранее победитель указывал в госреестре номер телефона +38 (067) 9150570. Этот номер также использовало ООО "Украинский автомобильный холдинг", которое ранее принадлежало Петру Порошенко. Сам Кондрачук работал в ряде компаний из группы "Богдан" ООО "Украинский автомобильный холдинг", Товарная биржа Товарная биржа "Автоком" и Корпорация "Богдан".

Что предшествовало: Министерство иностранных дел недавно тоже купили электрокары - четыре электромобиля Nissan Leaf по 894 тыс грн.

Украинская правда