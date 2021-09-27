За первое полугодие 2021-го "Украэрорух" получил 260 миллионов убытков

фото: украэрорух

За первое полугодие 2021 года госпредприятие "Украэрорух" отчиталось о чистых убытках на сумму 260,5 млн гривен - за аналогичный период прошлого года чистый финансовый ущерб составил 881,8 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за второй квартал 2021 года, сообщает Марлин.

В пояснительной записке компании за 2 квартал этого года говорится о негативном влиянии пандемии COVID-19 на количество полетов.

"Общее количество обслуживаемых полетов на маршруте в отчетном периоде составляет 51 760 полетов, что ниже запланированного на 32% и выше показателя соответствующего периода прошлого года в 5 раз", - говорится в документе.

При этом, уменьшение количества полетов негативно повлияло и на сумму чистых доходов за второй квартал, которые составили 648 млн грн млн грн вместо запланированных 880 млн грн.

По состоянию на июль 2021 года госпредприятие имеет 1,2 млрд грн финансовых обязательств.

По итогам 6 месяцев 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на предприятии составляла 3839 человек, что на 385 человек меньше аналогичного периода 2020 года.

Среднемесячная зарплата простого работника составляет 23 тыс грн, административно-управленческого персонала - 28 тыс грн, а руководителя - 219 тыс грн.

2020 год Украэрорух завершил с убытком в 1,5 млрд грн. Одной из причин убытка в компании назвали дебиторскую задолженность на сумму 1,3 млрд грн со стороны частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины", конечным бенефициаром которой является Игорь Коломойский.

Несколько лет подряд на госпредприятие не назначают руководителя.

С октября 2019 года предприятием "Украэрорух" руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Госпредприятие "Украэрорух" - подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.

Экономическая правда