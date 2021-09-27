Витренко рассказал об обязательном условии сертификации "Северного потока-2"

Юрий Витренко фото: эп

Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшего самостоятельного бронирования транзитных мощностей является юридически обязательным условием сертификации "Северного потока-2".

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24" в воскресенье, передает пресс-служба НАКа.

"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка - Северный поток-2 должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать", - сказал Виренко.

По его словам, прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий Газпрома и Путина, а также обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующего бронирования транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы - в Усть-Луге).

"Что очень важно для нас: все это должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении ЕС. Как раз недавно было решение европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип.

Когда немецкий регулятор будет сертифицировать Северный поток-2 - должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими , - добавил Витренко.

Обеспечение свободного доступа только к Северному потока-2 без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности, заявил также глава "Нафтогаза".

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к Северному потоку-2. Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу - например, через Украину.

Немецкий регулятор не должен сертифицировать Северный поток-2 до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина-Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину", - сказал он.

По его словам, Украина в международных переговорах по Северному потоку-2 не требует политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства.

"Украинская стратегия заключается не в том, чтобы просить какие-то гарантии и потом на них полагаться. Потому что у нас есть печальный опыт Будапештского меморандума и, поэтому, мы не очень в такое верим. Все мы понимаем, что Газпром и Путин в Европе пытаются использовать право силы, наша же сила - как раз в правовой обоснованности позиции.

Есть успешный опыт, когда мы побеждали Россию с помощью силы права в Стокгольмском арбитраже. И как раз стратегия заключается в том, чтобы опираться на силу права и в дальнейшем", - резюмировал он.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Экономическая правда