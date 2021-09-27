Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки в Китае

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Основатель Tesla Илон Маск заявил о намерениях комании расширять свои инвестиции в Китае.

Об этом он сказал во время Всемирной интернет-конференции, организованной администрацией киберпространства КНР, передает CNBC.

Отмечается, что Маск уже второй раз за месяц высоко оценил Китай, который является важным звеном в производстве электромобилей компании, заявив, что это "мировой лидер в цифровизации".

Комментарии Маска показали на конференции как видеозапись его ответов на вопросы.

"Tesla продолжит расширять наши инвестиции и усилия в сфере исследований и разработок в Китае", - заявил Маск.

По его словам, Китай тратит "много ресурсов и усилий на применение новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную промышленность".

По словам основателя Tesla, это делает Китай "мировым лидером в области цифровизации".

Во время своего выступления Маск также призвал к защите данных.

"В Tesla мы рады видеть ряд законов и нормативных актов, которые были разработаны для усиления управления данными", - сказал Маск.

По его словам, компания уже создала центр обработки данных в Китае, чтобы "локализовать все данные, полученные от нашего бизнеса здесь, включая производство, продажи, обслуживание и зарядку".

"Вся персональная информация, позволяющая установить личность, хранится в защищенных хранилищах в Китае без передачи за границу. Только в очень редких случаях, например, при заказе запчастей из-за рубежа, данные утверждаются для международной передачи", - пояснил он.

Tesla начала производство электромобилей на заводе в Шанхае в 2019 году. В августе 2021 года Tesla увеличила производство автомобилей китайского производства, продав 44 264 машины по сравнению с 32 968 в июле и 33 155 в июне.

Экономическая правда