Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись" 29 сентября

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Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?

В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальные доходы, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.

Формат: круглый стол с видео трансляцией

Дата и время проведения: 29 сентября, 10: 00-12: 00

Место проведения: CEO Club, Бутышев переулок, 23

Модератор:

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"

Спикеры:

Данил Гетманцев, Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Светлана Воробей, заместительница министра финансов

Алексей Шабан, заместитель председателя Национального банка

Владислав Воинов, начальник отдела по вопросам однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц Департамента налогового администрирования Государственной налоговой службы

Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS

Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar

Представители банков

Вопросы, которые будем обсуждать:

Кого касается амнистия и что декларировать?

Почему люди должны быть заинтересованы легализовать свои доходы и какой будет ответственность, если этого не сделать?

Урегулировало ли государство все вопросы для безболезненного прохождения этой процедуры?

Какие подводные камни ожидают тех, кто решится на легализацию?

Представители СМИ могут аккредитоваться на мероприятие по ссылке.

Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели приобщиться к событию, зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Организатор круглого стола: "Экономическая правда".

ЭП ранее подробно рассказывала об изменениях: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Следить за трансляцией события можно будет на сайте ЭП. В этой же новости накануне мероприятия вы найдете ссылки.