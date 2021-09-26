Шмыгаль про "цифровой безвиз": по информации экспертов, можем получить до 3,5 миллиардов долларов в товарах

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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по информации экспертов, если мы полностью интегрируемся и будем использовать инструменты цифрового рынка с ЕС, мы можем получить от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов в товарах, и до полумиллиарда выгод в услугах.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Мы активно движемся к "цифровому безвизу" с Евросоюзом. Утвердили 4 законопроекты об электронной идентификации и электронные доверительные услуги, цель которых - присоединение Украины к Единому цифровому рынку ЕС", - заявил премьер.

По его словам, на практике - это отсутствие барьеров для электронной торговли между Украиной и Европой или использование электронной цифровой подписи во внешнеэкономической деятельности.