Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс
Воскресенье, 26 сентября 2021, 14:05
Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.
Об этом говорится на фейсбуке авиакомпании
Также у авиаперевозчика раскрыли некоторые вопросы маршруту: вылет из Киева - аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, билеты будут стоить 640 грн, авиарейсы будут происходить 5 раз в неделю.
Напоминаем:
Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешения на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.
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