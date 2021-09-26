Новый украинский лоукостер анонсировал первый рейс

Новый украинский лоукостер Bees Airline анонсировал, что с 14 октября открывается регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой.

Об этом говорится на фейсбуке авиакомпании

Также у авиаперевозчика раскрыли некоторые вопросы маршруту: вылет из Киева - аэропорт "Киев" (Жуляны) им. Сикорского, билеты будут стоить 640 грн, авиарейсы будут происходить 5 раз в неделю.

Напоминаем:

Новый украинский лоукостер Bees Airline получил от Госавиаслужбы разрешения на выполнение рейсов по 16 чартерным и 13 регулярным маршрутам.