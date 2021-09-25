Hyundai отзывает в США более 95 тысяч автомобилей из-за проблем с двигателем

Компания Hyundai отзывает в США 95 515 автомобилей из-за проблем с двигателем,существует угроза возгорания силового агрегата.

Об этом пишет autonews.

В частности, под эту сервисную компанию попали 82 268 кроссоверов Hyundai Tucson 2017 модельного года, а также 13 247 автомобилей Hyundai Sonata 2017 модельного года. Все они оснащаются гибридным 2,0 л двигателем Nu GDI, который делают в Южной Корее.

"Из-за производственного дефекта может произойти преждевременный износ шатунных подшипников. В свою очередь, износ шатунов может привести к необычному стуку двигателя и загоранию контрольной лампы давления масла", - пишет издание.

Если автомобиль постоянно эксплуатируется в таком состоянии, блок двигателя может быть поврежден, из-за чего произойдет утечка масла. Из-за этого может произойти возгорание двигателя. Но более вероятно, что двигатель просто заглохнет. Во время движения это может привести к ДТП. были ли зарегистрированы из-за данного дефекта возгорания мотора – не сообщается.

Hyundai говорит, что если будет обнаружено какое-либо повреждение подшипника, то установят новый двигатель.

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