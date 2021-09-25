В ночь 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступными

В ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть краткосрочно недоступными.

Об этом сообщает пресс-секретарь ПриватБанка в фейсбук.

"Уважаемые бизнес клиенты банка и предприниматели! На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса", - написал он.

Он попросил учитывать время технических работ, при планировании бизнес платежей ночью.