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В ночь 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступными

Суббота, 25 сентября 2021, 10:00
 

В ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть краткосрочно недоступными. 

Об этом сообщает пресс-секретарь ПриватБанка в фейсбук. 

"Уважаемые бизнес клиенты банка и предприниматели! На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса", - написал он. 

Он попросил учитывать время технических работ, при планировании бизнес платежей ночью.

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Экономическая правда
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