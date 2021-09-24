УЗ систематически не выполняет заявки шахтеров по транспортировке угля
Укрзализныця не выполняет заявок угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами, что важно для прохождения отопительного сезона в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики по итогам совещания по выполнению задач по добыче и отгрузке угольной продукции для прохождения осенне-зимнего периода.
Заместитель министра энергетики Алексей Кураков заявил, что сейчас возникла сложная ситуация с добычей и поставкой угля на тепловые электростанции.
Причина заключается в том, что Укрзализныця систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами.
"Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", - отметил Кураков.
Отмечается, что угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации имеют обновить плановые показатели поставок и накопления угля с учетом ситуации.
Экономическая правда
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