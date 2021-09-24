Все разделы
Укр / Рус

УЗ систематически не выполняет заявки шахтеров по транспортировке угля

Пятница, 24 сентября 2021, 18:15
 
фото: укрзализныця

Укрзализныця не выполняет заявок угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами, что важно для прохождения отопительного сезона в этом году.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики по итогам совещания по выполнению задач по добыче и отгрузке угольной продукции для прохождения осенне-зимнего периода.

Заместитель министра энергетики Алексей Кураков заявил, что сейчас возникла сложная ситуация с добычей и поставкой угля на тепловые электростанции.

Причина заключается в том, что Укрзализныця систематически не выполняет заявки угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами.

"Рассчитываем, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Ведь от этого зависит стабильное прохождение отопительного сезона, который вскоре начнется", - отметил Кураков.

Отмечается, что угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации имеют обновить плановые показатели поставок и накопления угля с учетом ситуации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця уголь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Премьер подтвердил, что Кубраков согласовал кандидатуру Лещенко в "Укрзализныцю" 24 сентября 2021, 13:05
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ 24 сентября 2021, 10:15
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов 24 сентября 2021, 09:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!