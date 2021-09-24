Все разделы
Укр / Рус

Экспорт зерна 2021 года может принести Украине 6 миллиардов долларов

Пятница, 24 сентября 2021, 16:32
 
unsplash

Украина способна экспортировать 24,4 млн тонн зерна по итогам нынешней уборочной кампании - это принесет около 6 миллиардов долларов выручки.

Об этом в комментарии Экономической правде рассказал министр агрополитики Роман Лещенко.

В этом году сбор пшеницы впервые превышает 30 млн тонн и составляет около 33 млн тонн. Это на 26% превышает прошлогодние результаты и план на 2021 год.

"В результате мы можем выйти на сверхвысокую предложение зерна по итогам года - более 80 млн тонн", - заявил Лещенко.

В этом году в Украине собрано 60% продовольственной пшеницы, или 19,8 млн тонн - ее используют для производства, например, хлеба. Остальные 40%, или 13,2 млн тонн, составляет фураж - пшеница, которая используется в качестве корма для скота.

По словам Лещенко, на внутренние нужды необходимо 5 млн тонн качественной пшеницы, а остальное идет на экспорт - то есть, 14,8 млн тонн. Еще планируется экспортировать 9,6 млн тонн фуража.

"Следовательно, общее количество экспорта может достичь 24,4 млн тонн зерна. В финансовом эквиваленте это принесет стране 6 млрд долларов выручки", - заявил Лещенко.

Напоминаем:

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, является рекордным количеством при независимой Украине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

экспорт агросектор

powered by lun.ua
Материалы по теме
США финализируют открытие рынка для украинской кукурузы и пшеницы 21 сентября 2021, 18:24
Займы и гарантии на 3 миллиарда долларов и больше: Минэкономики подписало меморандум с Эксимбанком США 1 сентября 2021, 15:25
Цены на железную руду в Китае резко упали 20 августа 2021, 21:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!