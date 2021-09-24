Экспорт зерна 2021 года может принести Украине 6 миллиардов долларов

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Украина способна экспортировать 24,4 млн тонн зерна по итогам нынешней уборочной кампании - это принесет около 6 миллиардов долларов выручки.

Об этом в комментарии Экономической правде рассказал министр агрополитики Роман Лещенко.

В этом году сбор пшеницы впервые превышает 30 млн тонн и составляет около 33 млн тонн. Это на 26% превышает прошлогодние результаты и план на 2021 год.

"В результате мы можем выйти на сверхвысокую предложение зерна по итогам года - более 80 млн тонн", - заявил Лещенко.

В этом году в Украине собрано 60% продовольственной пшеницы, или 19,8 млн тонн - ее используют для производства, например, хлеба. Остальные 40%, или 13,2 млн тонн, составляет фураж - пшеница, которая используется в качестве корма для скота.

По словам Лещенко, на внутренние нужды необходимо 5 млн тонн качественной пшеницы, а остальное идет на экспорт - то есть, 14,8 млн тонн. Еще планируется экспортировать 9,6 млн тонн фуража.

"Следовательно, общее количество экспорта может достичь 24,4 млн тонн зерна. В финансовом эквиваленте это принесет стране 6 млрд долларов выручки", - заявил Лещенко.

Напоминаем:

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, является рекордным количеством при независимой Украине.

Экономическая правда