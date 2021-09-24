Дело банка "Финансы и кредит": у Жеваго отреагировали на решение суда Лондона

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Высокий суд Англии и Уэльса постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения дела банка "Финансы и кредит" по иску ФГВФЛ против Константина Жеваго, никаких других решений суд не принимал.

Об этом заявляют британские и украинские юристы Жеваго.

"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений выше указанный суд не принимал. Публикации в некоторых украинских СМИ являются спекулятивными и ложными", - заявили юристы.

Они добавляют, что это дело "дело всегда было и является вопросом Украины".

"Мы довольны, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должна рассматриваться в Украине. Банк "Финансы и Кредит" не должен был отправляться на ликвидацию из-за непрофессиональных и необоснованных действий предыдущего руководства НБУ", - говорится в позиции юристов.

"Кроме того, Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать господину Жеваго все финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом", - добавили они.

Напоминаем:

Суд Лондона не признал свою юрисдикцию в иске Фонда гарантирования вкладов физлиц и банка "Финансы и Кредит" против акционера Константина Жеваго в деле 600 млн долларов.

В Фонде заявили, что 23 сентября 2021 Высоким Судом Англии и Уэльса было объявлено решение о рассмотрении заявления о всемирном арест активов акционера банка Константина Жеваго в рамках иска о взыскании ущерба, нанесенного им банка.

Судья пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и Банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном арест активов акционера банка.

В то же время, суд убежден, что он не юрисдикции для рассмотрения этого дела, ведь есть потребность применять украинское законодательство, "в котором он не является экспертом".

В феврале 2021 года Фондом было инициировано иск на сумму 582,5 млн долларов о взыскании причиненного банку вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.

9 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что экс-нардепа объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск в производстве, которое расследует ГБР.

Жеваго подозревают в причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит".

По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 гг. открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

Экономическая правда