COVID-сертификат из "Дії" теперь можно распечатать

фото: скриншот из видео "Дії"

COVID-сертификаты на портале "Дія" теперь можно получить без Дія.Підпису и распечатать - в "Дії" объяснили, как сгенерировать документ.

Об этом сообщает пресс-служба портала "Дія" в Facebook.

Чтобы сгенерировать документ, сначала необходимо авторизироваться на портале Дія с помощью электронной подписи (КЭП).

Потом - нажать "Получить СOVID-сертификат" на главной странице или в разделе "Услуги", далее - подписать соглашение о обработку персональных данных КЭПом;

Потом - когда Дія найдет данные о вакцинации в реестрах, то должно поступить сообщение об этом по электронной почте.

Также "Дія" обнародовала видео-инструкцию, как правильно распечатать и составить международный СOVID-сертификат.

Кроме этого, в "Дії" сообщили о запуске сертификатов с 1 дозой вакцины в приложении Дія на iOS.

"Теперь можно получить "желтый" COVID-сертификат в приложении Дія. Он будет доступен после первой дозы вакцины и действовать 120 дней", - говорится в сообщении.

В "Дії" добавили, что позже также запустят их и для пользователей Android, ждут подтверждения от Google Play.

Отмечается, что "желтый" сертификат понадобится в "желтой" зоне эпидемической опасности.

"Внутренние COVID-сертификаты (и "желтые", и "зеленые") помогут бизнесу продолжить работать, а людям - посещать массовые мероприятия, ходить в спортзал и т.д.", - пояснили в "Дії".

Для того, чтобі сгенерировать "желтый" сертификат, нужно сначала обновить приложение до последней версии в AppStore.

Далее - нажать "Услуги", затем - "COVID-сертификаты", далее - "Получить сертификат".

Затем следует подписать согласие на передачу данных Дія.Підписом. Когда Дія найдет информацию о вакцинации в реестрах, то сертификат сразу подтянется в приложение.

Экономическая правда