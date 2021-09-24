Окружение нового зама Кличко завладело островом в Киеве – "Схемы"

Ряд причалов и дамб на Днепре и Оболонском острове площадью почти 150 тысяч квадратных метров перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Нацполиции.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы"

В частности речь идет о таких объектах:

причал полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом; живописный выход к берегу на Днепре в селе Витачив в Обуховском районе; причал речного порта в селе Триполье также в Обуховском районе; выход к берегу в одном из садовых обществ в пойме Днепра в дачном районе столичных Осокорков; дамба на озере Алмазном на Троещине; выход к воде на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая; причал на Оболони, который используют любители парусного спорта и ученики спортивной школы олимпийского резерва; дамба полуострова, которая огибает залив Собачье устье, а также на Оболони.

Как отмечается, в 2018 году киевлянин Константин Бойко заявил в полицию, что нашел "потерянные имущественные права" на причал на Оболони. Бойко сообщил в органы, что такая же ситуация сложилась еще на 16 объектах, расположенных в Киеве и на окраинах столицы.

Бойко заявил в полицию в качестве представителя партнера по развитию спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва на Оболони в Киеве Ольги Лукьянцевой: она жаловалась на кражу имущества у школы, но впоследствии полиция переквалифицировала производство в самовольное строительство на захваченном участке. Знакомые посоветовали обратиться к Константину Бойко, который представился адвокатом и похвастался связями в правоохранительных органах. Как выяснилось, Бойко заявил в полицию уже без ведома Лукьянцевой.

Как пишут "Схемы", Бойко предложил правоохранителям решение: по законодательству, человек, который нашел потерянную вещь, имеет право на ее временное хранение.

На письмо Бойко 18 декабря того же года ответила Ольга Момот - следственная отдела особо тяжких преступлений Главного управления столичного Нацпола, возглавляемого тогда Андреем Крищенко. Она сообщила Бойко, что рассмотрела его жалобу и подтверждает, что объекты, перечень которых предоставил Бойко, действительно не находятся ни в чьей собственности.

Поэтому полиция попросила его стать хранителем всех 16 указанных объектов.

Ольга Момот в ответ на вопрос "Схем" сказала, что даже не знает и не имеет представления, кто такой Бойко.

Бойко, заручившись этим письмом от правоохранителей, обратился к частным регистраторам, и те успешно внесли в государственный реестр запись о его имущественных правах на 11 объектов, которые он получил на хранение по просьбе полиции.

Как пишут "Схемы", такие действия содержат признаки правонарушения. Адвокат Богдан Боровик говорит, что письмо не является правоустанавливающим документом.

После получения имущественных прав на объекты, Бойко продал их ООО "Украинское бюро речных портов" - компании, совладельцем которой он является.

Как отмечается, "Схемы" обнаружили связи Бойко, которые ведут к бывшему руководителю киевских полицейских - Андрею Крищенко.

По адресу компании, на которую Бойко регистрирует днепровские причалы, также зарегистрированы еще две его фирмы. Совладельцем одной из которых является Юрий Шальнев. Он родом из Горловки и до 2007 года работал в местной милиции. В Горловке в соседнем с ним доме жил будущий глава полиции Киева Андрей Крищенко, который в то время тоже работал в органах МВД.

В своей декларации Крищенко течение шести лет указывал, что ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, который принадлежит Шальневу. По информации "Схем", Шальнев был водителем Крищенко. Также их жены дружат в Facebook.

Украинская правда