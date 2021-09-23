Налогообложение жилья на "вторичке" убрали из налогового законопроекта

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Ко второму чтению, которое планируется на следующей пленарной неделе 4-8 октября, по налоговому законопроекту 5600 убрали норму по уплате НДС с жилья на вторичном рынке, а также смягчили налогообложение по продаже более двух объектов недвижимости в год.

Об этом говорится в статье на Экономическом Правде.

Одной из норм, предложенных документом в первом чтении, было введение налога на добавленную стоимость по продажам на вторичном рынке в размере 20%.

Эта норма потенциально могла осуществить едва ли не самое большое влияние на конечную цену на новые квадратные метры.

Хотя взимания НДС из квартир на вторичном рынке вполне соответствует мировой практике, эксперты на рынке недвижимости в разговоре с журналистами ЭП отмечали, что одномоментное введение этого налога может больно ударить по уровню цен.

Сейчас депутаты решили не вносить эту норму к законопроекту. Но вероятно, что такие изменения внесут отдельным документом после консультаций с рынком.

Также в первом чтении предлагалось доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, облагать по стандартной ставке 18%

Сейчас доход от продажи одного объекта недвижимости на год не облагается вообще, а продажа второго и последующих - по ставке 5%.

Такие изменения были направлены на тех застройщиков, реализующих недвижимость через физическое лицо, чем уклоняются от налогообложения.

Ко второму чтению в законопроекте решили несколько смягчить эту норму: теперь, в случае его принятия, платить эти 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Ко второму чтению изменились не только налоги на жилье - об этом читайте в тексте Ярослава Винокурова:

Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыль олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Экономическая правда