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Налогообложение жилья на "вторичке" убрали из налогового законопроекта

Четверг, 23 сентября 2021, 16:46
 
unsplash

Ко второму чтению, которое планируется на следующей пленарной неделе 4-8 октября, по налоговому законопроекту 5600 убрали норму по уплате НДС с жилья на вторичном рынке, а также смягчили налогообложение по продаже более двух объектов недвижимости в год.

Об этом говорится в статье на Экономическом Правде.

Одной из норм, предложенных документом в первом чтении, было введение налога на добавленную стоимость по продажам на вторичном рынке в размере 20%.

Эта норма потенциально могла осуществить едва ли не самое большое влияние на конечную цену на новые квадратные метры.

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Хотя взимания НДС из квартир на вторичном рынке вполне соответствует мировой практике, эксперты на рынке недвижимости в разговоре с журналистами ЭП отмечали, что одномоментное введение этого налога может больно ударить по уровню цен.

Сейчас депутаты решили не вносить эту норму к законопроекту. Но вероятно, что такие изменения внесут отдельным документом после консультаций с рынком.

Также в первом чтении предлагалось доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, облагать по стандартной ставке 18%

Сейчас доход от продажи одного объекта недвижимости на год не облагается вообще, а продажа второго и последующих - по ставке 5%.

Такие изменения были направлены на тех застройщиков, реализующих недвижимость через физическое лицо, чем уклоняются от налогообложения.

Ко второму чтению в законопроекте решили несколько смягчить эту норму: теперь, в случае его принятия, платить эти 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.

Ко второму чтению изменились не только налоги на жилье - об этом читайте в тексте Ярослава Винокурова:

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Экономическая правда

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