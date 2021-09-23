Налогообложение жилья на "вторичке" убрали из налогового законопроекта
Ко второму чтению, которое планируется на следующей пленарной неделе 4-8 октября, по налоговому законопроекту 5600 убрали норму по уплате НДС с жилья на вторичном рынке, а также смягчили налогообложение по продаже более двух объектов недвижимости в год.
Об этом говорится в статье на Экономическом Правде.
Одной из норм, предложенных документом в первом чтении, было введение налога на добавленную стоимость по продажам на вторичном рынке в размере 20%.
Эта норма потенциально могла осуществить едва ли не самое большое влияние на конечную цену на новые квадратные метры.
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Хотя взимания НДС из квартир на вторичном рынке вполне соответствует мировой практике, эксперты на рынке недвижимости в разговоре с журналистами ЭП отмечали, что одномоментное введение этого налога может больно ударить по уровню цен.
Сейчас депутаты решили не вносить эту норму к законопроекту. Но вероятно, что такие изменения внесут отдельным документом после консультаций с рынком.
Также в первом чтении предлагалось доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости, проданных физическим лицом за год, облагать по стандартной ставке 18%
Сейчас доход от продажи одного объекта недвижимости на год не облагается вообще, а продажа второго и последующих - по ставке 5%.
Такие изменения были направлены на тех застройщиков, реализующих недвижимость через физическое лицо, чем уклоняются от налогообложения.
Ко второму чтению в законопроекте решили несколько смягчить эту норму: теперь, в случае его принятия, платить эти 18% налога придется не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только с разницы между суммой продажи и ценой, за которую недвижимость перешла к продавцу.
Ко второму чтению изменились не только налоги на жилье - об этом читайте в тексте Ярослава Винокурова:
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Экономическая правда
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