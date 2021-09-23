Еще один объект "Укрспирт" выставили на повторные торги

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Отдельное имущество Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (ликеро-водочное производство) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 9,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Отмечается, что объекты расположены по адресам: Полтавская обл., г. Кременчук, ул. Чкалова, 8/28 и Полтавская обл., г. Кременчук, ул. Межевая, 8.

"Победитель прозрачного аукциона получит в собственность более 25 объектов недвижимого имущества общей площадью 11 134,2 м², а именно: здание котельной-спиртохранилища завода, административное здание, пристройку, склады, здания склада-ангара завода, проходные, бытовой цех, здание подстанции, здание склада-магазина, гаражи, бытовой корпус и другие здания и сооружения. Кроме того, на балансе предприятия находится более 130 единиц оборудования", - говорится в сообщении.

Проведение аукциона запланировано на 23 октября

Заявки для участия в онлайн-аукционе принимаются до 21 октября включительно.

Подробнее об объекте по ссылке.

Напомним:

В прошлом году в декабре Вишняковское места осуществления деятельности и хранения спирта (ликеро-водочное производство) продали за 23,1 млн грн.

Экономическая правда