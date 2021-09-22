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Пенсии и субсидии можно будет оформить через Дию

Среда, 22 сентября 2021, 16:53
 
фото: минцифра

Кабинет Министров на заседании 22 сентября принял решение, которое позволит оформить пенсии, субсидии и другую социальную помощь на портале Дия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Так, на портале Дия можно будет оформить онлайн жилищные субсидии, получение пенсий, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а также обращение в электронной форме по социальным услугами. Для этого нужно будет заполнить заявку онлайн.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство; на детей одиноким матерям; на тяжелобольных детей; при усыновлении ребенка; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Также люди смогут на портале Дия получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Такие изменения происходят в рамках проекта Единой информационной системы социальной сферы. Это система, которую создают Минсоцполитики и Минцифра для автоматизации процессов начисления соцвыплат.

К концу 2021 года пилотный проект заработает для граждан минимум в двух областях.

Экономическая правда

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пенсии Минцифра

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