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Пять государственных ТЭЦ и ТЭС войдут в Нафтогаз в следующем году

Среда, 22 сентября 2021, 16:24
 
фото Экономическая правда

Пять государственных теплоэлектростанций и централей войдут в уставный капитал Нафтогаза до 1 мая 2022 года.

Соответствующее протокольное поручение озвучил министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании 22 сентября.

Поручение дано Министерству экономики совместно с Фондом государственного имущества и НАК "Нафтогаз". Речь идет о Херсонской и Днепровскую ТЭС, а также Криворожской, Одесской, Николаевской ТЭЦ и ГП Северодонецкая ТЭЦ

"Внести проект решения Кабинета Министров о передаче НАК "Нафтогаз" пакетов акций этих акционерных обществ и АО на базе госпредприятия", - сообщил Немчинов.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 4 августа принял распоряжение, которым передал пять государственных теплоэлектроцентралей из сферы управления Фонда госимущества в НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, эти ТЭЦ исключили из перечня объектов большой приватизации.

В пояснительной записке к распоряжении решение объясняют долгами предприятий перед НАК, которые достигают 5,7 млрд грн. В правительстве говорят, что благодаря передаче акций в Нафтогаза, ТЭЦ смогут провести ремонтные работы и обеспечить себя необходимым ресурсом газа к отопительному сезону.

Отмечается, что Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концентрацию. ФГИ в течение недели должен передать пакеты акций и единый имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

Экономическая правда

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энергетика Нафтогаз

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