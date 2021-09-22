Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности

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Кабмин принял решение об увеличении уставного капитала Фонда энергоэффективности до 2,8 млрд грн.

Такое решение было принято на заседании 22 сентября.

"Сегодня правительство примет решение об увеличении уставного капитала Фонда энергоэффективности до 2,8 млрд грн. Эти средства будут направлены на финансирование проектов по повышению уровня энергоэффективности", - сказал премьер Денис Шмыгаль, открывая заседание.

"Эффективность программы - это и снижение платиок для людей, и более рациональное использование ресурсов в энергетическом секторе", - добавил он.

Позже правительство приняло соответствующее решение.

Напомним:

В проекте госбюджета Украины на 2022 год предусмотрено 2,6 млрд грн для Фонда энергоэффективности.

Экономическая правда