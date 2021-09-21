Все разделы
Укр / Рус

США финализируют открытие рынка для украинской кукурузы и пшеницы

Вторник, 21 сентября 2021, 18:24
 
unsplash

Украина и США работают над открытием американского рынка для украинской кукурузы и пшеницы, сейчас процедуры согласования находятся на завершающем этапе.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы по итогам встречи руководительницы ведомства Владиславы Магалецкой и представителей Американо-украинского делового совета.

"Мы очень ждем открытия рынка США для украинской кукурузы и пшеницы, ведь это создаст новые перспективы для развития бизнеса и роста экономики страны", - отметила Магалецкая.

Ранее американские эксперты прогнозировали увеличение общего украинского экспорта зерновых на все рынки. Так, Департамент агрополитики США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году на 2,5 миллиона тонн по сравнению с майским прогнозом.

Ожидается, что Украина экспортирует рекордные 23,5 миллиона тонн пшеницы. Также по сравнению с предыдущим прогнозом, должен вырасти и экспорт украинской кукурузы - до 32 миллионов тонн.

Напоминаем:

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, является рекордным количеством при независимой Украине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США пшеница экспорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
США упростят правила въезда для жителей ЕС и Украины 20 сентября 2021, 17:53
"ДТЭК" Ахметова заказал еще 150 тысяч тонн угля из США 17 сентября 2021, 13:15
В мире не хватает дальнобойщиков: куда делись водители и какие страны переманивают украинцев 17 сентября 2021, 07:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!