США финализируют открытие рынка для украинской кукурузы и пшеницы

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Украина и США работают над открытием американского рынка для украинской кукурузы и пшеницы, сейчас процедуры согласования находятся на завершающем этапе.

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы по итогам встречи руководительницы ведомства Владиславы Магалецкой и представителей Американо-украинского делового совета.

"Мы очень ждем открытия рынка США для украинской кукурузы и пшеницы, ведь это создаст новые перспективы для развития бизнеса и роста экономики страны", - отметила Магалецкая.

Ранее американские эксперты прогнозировали увеличение общего украинского экспорта зерновых на все рынки. Так, Департамент агрополитики США повысил прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году на 2,5 миллиона тонн по сравнению с майским прогнозом.

Ожидается, что Украина экспортирует рекордные 23,5 миллиона тонн пшеницы. Также по сравнению с предыдущим прогнозом, должен вырасти и экспорт украинской кукурузы - до 32 миллионов тонн.

Напоминаем:

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, является рекордным количеством при независимой Украине.

Экономическая правда