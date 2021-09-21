Украинский стартап GitLab выходит на IPO – его оценивают в 6 млрд долларов

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Стартап для разработчиков GitLab, последняя рыночная оценка которого превышала 6 млрд долларов, планирует публичное размещение акций на бирже NASDAQ – его основали харьковчане Дмитрий Запорожец и Валерий Сизов.

Об этом сообщает CNBC.

Компания сообщила, что планирует выход на биржу NASDAQ с тикером "GTLB" и уже подала заявку. Это - одна из крупнейших бирж мира, на которой котируются акции таких техгигантов как Apple, Microsoft, Amazon и Facebook.

В прошлом году доходы компании составили 200 млн долларов. В последнем квартале 2020 года выручка выросла на 69% в годовом измерении. В то же время чистый убыток составляет около 40 млн долларов.

GitLab стала "единорогом", то есть была оценена в миллиард долларов, еще в 2018 году.

Основными конкурентами стартапа является GitHub, который в 2018 году приобрел Microsoft за 7,5 млрд долларов, и Atlassian.

Последний раз компания получила оценку в 6 млрд долларов в январе 2021 года в позднем раунде финансирования.

Крупнейшим акционером компании является Сид Сибранди, владеющий 18,9% и Khosla Ventures, владеющие 14%. Соучредитель компании Дмитрий Запорожец владеет до 5% компании, сообщает Forbes.

GitLab - платформа DevOps для взаимодействия специалистов по разработке ПО со специалистами информационно-технологического обслуживания и взаимной интеграции их рабочих процессов для обеспечения качества продукта. Платформа поставляется в виде единой программы. Стартап вошел в списки новых единорогов в 2018 году.

Экономическая правда