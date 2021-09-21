82% украинцев заметили улучшение состояния дорог – опрос

фото: укравтодор

82% опрошенных украинцев заметили улучшение состояния дорог и увеличение их ремонта в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологическая группа "Рейтинг".

Отмечается, что в 2020 году таких было 76%, в 2018-2019 - около 60%.

В то же время 17% - противоположного мнения.

При этом, наибольшую заслугу в том, что в Украине улучшаются дороги, респонденты отдают президенту (36%).

Зато 33% считают, что это заслуга местных властей, 8% - Министерства инфраструктуры / Укравтодора, по 1% - премьер-министра, 2% - Верховной Рады.

"За последний год возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог заслуга президента, и уменьшилась тех, кто считает, что это заслуга местных властей", - добавляют социологи.

В то же время 64% опрошенных довольны деятельностью Укравтодора, 29% - противоположного мнения.

"За последний год уровень удовлетворенности этим институтом среди украинцев вырос", - говорится в исследовании.

"61% опрошенных считают, что за Зеленского ремонтируют дорог больше, чем за Порошенко (6%). 19% считают, что строилось одинаково.

Оценивая качество дорог за обоих каденций, 45% считают, что дороги являются качественными по Зеленского, 24% - за обоих, 4% - за Порошенко", - добавляют в "Рейтинге".

"Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дороги ремонтировать за Зеленского. 9% - считают, что это было во времена каденции Порошенко, 7% - Януковича, 7% - Кучмы, 2% - Кравчука, и 1% - Ющенко.

10% считают, что за всех руководителей государства было все равно. 9% - утверждают, что ни при одном президенте не ремонтировали дороги. 12% - не смогли определиться по этому вопросу", - заявили также социологи.

Отмечается также, что среди сфер инфраструктуры, где в последнее время происходит модернизация, украинцы лучше оценили состояние дорог.

При этом, треть увидели улучшения в сфере туристических путешествий Украины. Улучшение по строительству социальной инфраструктуры - 29%, безопасности на дорогах - 25%.

"Вместе с тем по качеству медицинского обеспечения и качества образования респонденты значительно чаще говорили об ухудшении. Так, по образованию негативные оценки поставили 38%, медицинского обеспечения - 46%.

Улучшение в этих сферах увидели от 16% до 20% опрошенных, отсутствие изменений - 27-28%", - говорится в исследовании.

Также есть положительный рост по качеству медицинского обеспечения. В то же время по качеству образования фиксируется незначительное ухудшение, начиная с 2020 года.

Дороги (50%) и железная дорога (42%) - инфраструктурные отрасли, которые, по мнению опрошенных, нуждаются в наибольшей поддержке государства.

По 18% считают такими отраслями почту и туризм, 13% - речные порты, 9% - аэропорты.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 10-13 сентября 2021 года.

Экономическая правда