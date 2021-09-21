С 23 сентября во всех регионах Украины – "желтый" уровень эпидопасности
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины.
Источник: решение комиссии ТЭБ и ЧС, Кабинет министров
Детали: 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. К заседанию присоединились главы областных госадминистраций.
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:
- установить с 00 ч 00 минут 23 сентября 2021 года "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины;
- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;
- главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
Участники заседания также обсудили вопросы охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений.
Денис Шмыгаль отметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.
С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила главам областных и столичной госадминистраций принять меры относительно:
- привлечения к процессу вакцинации, в том числе учителей и работников учебных заведений, возможностей существующих прививочніх пунктов в учреждениях образования;
- обеспечения возможности и организации вакцинации, в том числе учителей и работников учреждений образования, с помощью выездных мобильных прививочных сессий при отсутствии в учебных заведениях постоянных прививочных пунктов;
- информирования и проактивного приглашения к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования в существующих прививочных пунктах в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных прививочных сессий.
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