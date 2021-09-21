Рада поддержала законопроект Кабмина о трудовых отношениях без доклада Минэкономики

фото: пресс-служба рады

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5388 относительно либерализации, дебюрократизации трудовых отношений и упрощения ведения бизнеса. При этом о правительственном законопроекте не доложили представители Министерства экономики.

Правительственный законопроект в первом чтении поддержали 240 нардепов.

Сначала депутаты 240 голосами поддержали рассмотрение этого вопроса по сокращенной процедуре.

Затем заместитель главы ВР Руслан Стефанчук, который ведет заседание, пригласил к докладу замминистра экономики Светлану Глущенко, но, как оказалось, представлять законопроект с министерства никто не пришел.

После этого Стефанчук обратился к премьеру.

"Я попросил бы премьер-министра обратить внимание на представительство законопроектов, которые подаются правительством в парламент, о присутствии представителей, которые должны их докладывать", - заявил он.

После этого председательствующий предоставил слово нардепу Вадиму Ивченко, который представил альтернативный законопроект №5388-1.

По словам Ивченко, цель проекта - "не общее упрощение регулирования трудовых отношений, а упрощение их регулирования в определенных сферах: в сфере малого предпринимательства и уменьшение административной нагрузки на предпринимательскую деятельность без потенциального или реального сужения фундаментальных прав человека, которыми являются трудовые и профсоюзные права".

Затем глава профильного комитета Галина Третьякова заявила, что комитет на заседании в мае поддержал правительственный законопроект.

По ее словам, правительственным законопроектом упрощается процедура заключения срочного доовору и прохождения испытания.

Третьякова добавила, что этот законопроект устанавливает разницу между срочным и бессрочным договором - устанавливается, что срочные договоры могут заключаться на срок не более 5 лет.

Она добавила, что правительственный законопроект "стимулирует работодателей к легальному оформлению трудовых отношений, создает предпосылки для более эффективного соблюдения законодательства о труде, предусматривает установление удобного режима рабочего времени и отдыха, а также - эффективное использование периода отпуска".

По ее словам, нарушений европейского законодательства не видит в этом законопроекте "никто, кроме Федерации профсоюзов Украины".

К законопроекту включили ряд норм, устанавливающих возможность урегулирования сторонами в трудовом договоре условий работы.

В частности, предложено работнику возможность выбирать день недели, который будет для него вторым выходным, как и время начала и окончания ежедневной работы и др.

Также законопроектом, в частности, создаются предпосылки для решения вопроса о возможности привлечения работника за разглашение коммерческой тайны.

За причинение вреда в результате таких действий, работодателю будет предоставлено право привлечь работника к полной материальной ответственности.

Экономическая правда