Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов

Клеванский лесхоз

Государственная аудиторская служба в рамках проведения проверки использования и сохранения государственных финансовых и материальных ресурсов на лесхозах течение первого полугодия 2021 года обнаружила нарушений и проблемных вопросов на сумму 243 миллиона гривен.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на аналитическо-статистический сборник по результатам деятельности Государственной аудиторской службы.

Под аудит попали 9 лесных хозяйств. Нарушений на наибольшую сумму было обнаружено во время аудита Збурьевского лесоохотничьего хозяйства (Херсонская область).

Согласно материалам аудита, частная фирма ООО "Славутич", которая осуществляла выкос тростника на землях лесного фонда лесхоза, вывезло за границу 536,7 тонн неправомерно скошенного тростника. Как следствие, расчетный размер ущерба, причиненного лесу, составляет 146,2 млн грн. Также выкос компанией тростника угрожал жизни диких животных и птиц.

Также аудиторы ГАСУ во время проверки Запорожского лесоохотничьего хозяйства отметили, что на землях в размере 2,9 тыс га (35,5% площади лесхоза) были установлены факты отчуждения, самовольного занятия и ненадлежащего документального подтверждения.

Земли, над которыми вероятно отсутствует контроль Запорожского лесоохотничьего хозяйства, аудиторы оценивают в сумму более 72,8 млн грн.

Аудит Хмельницкого лесоохотничьего хозяйства показал, что вследствие несовершенства законодательства о проведении санитарных рубок предприятием потеряно дополнительных доходов на 12 млн грн.

Аудит остальных лесных хозяйств показал нарушений, потерь и неполученных доходов на следующие суммы:

Оникиевское лесное хозяйство (Кировоградская область) - 5,4 млн грн; Чертковское лесное хозяйство (Тернопольская область) - 2,8 млн грн; Клеванское лесное хозяйство (Ровенская область) - 1,8 млн грн; Бучацкое лесное хозяйство (Тернопольская область) - 980,5 тыс грн; Березновское лесное хозяйство (Ровенская область) - 615 тыс грн; Любомльское лесное хозяйство (Волынская область) - 477,9 тыс грн.

Ранее аналитики StateWatch назвали ТОП-10 коррупционных рисков при реализации древесины государственными лесхозами и дали рекомендации по их устранению.

Экономическая правда