40 млн убытков при оценке земли: экс-руководителям госинститутов сообщили о подозрении
Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям 2 госучреждений, которые проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства. Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что государственные научно-исследовательских институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства.
"Эта оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - проведение почвенных обследований. Для реализации "схемы" в официальные документы были внесены недостоверные данные об объемах выполненных работ, а именно количество отобранных образцов почвы и стоимость работ.
На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета было выделено около 140 млн грн. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - заявили правоохранители.
В Нацполиции добавили, что 17 сентября бывшим руководителям двух научно-исследовательских институтов сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) УК.
Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.
Напомним:
Ранее министр агрополитики (тогда - глава Госгеокадастра) Роман Лещенко рассказывал в интервью ЭП, что в Институте землеустройства и Институте охраны почв провели обыски. Тогда Лещенко рассказал, что МВД имеет подтверждения, что через Институт землеустройства вывели более 190 млн грн государственных средств.
По словам Лещенко, в 2018 году никакого анализа почв никто не проводил.
"Та нормативно-денежная оценка, по которой мы сейчас живем, это фейковая история с уголовным бэкграундом с 2018 года", - скзаав тогда он.
Отметим, что к нормативно-денежной оценке (НДО) привязана цена земли, и в соответствии с законом, цена не может быть ниже НДО.
Читайте подробнее:
Страна фактически разграблена, землю уже поделили. Интервью с председателем Госгеокадастра
Как государство будет возвращать назад 5 миллионов га земли. Вторая часть интервью с главой Госгеокадастра
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua