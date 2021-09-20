40 млн убытков при оценке земли: экс-руководителям госинститутов сообщили о подозрении

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Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям 2 госучреждений, которые проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства. Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что государственные научно-исследовательских институты проводили общенациональную денежную оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства.

"Эта оценка состояла из нескольких этапов, один из которых - проведение почвенных обследований. Для реализации "схемы" в официальные документы были внесены недостоверные данные об объемах выполненных работ, а именно количество отобранных образцов почвы и стоимость работ.

На самом деле работы выполнялись частично или вообще не проводились. На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета было выделено около 140 млн грн. В результате действий должностных лиц государству был нанесен ущерб на сумму около 42 млн грн", - заявили правоохранители.

В Нацполиции добавили, что 17 сентября бывшим руководителям двух научно-исследовательских институтов сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное группой лиц) УК.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним:

Ранее министр агрополитики (тогда - глава Госгеокадастра) Роман Лещенко рассказывал в интервью ЭП, что в Институте землеустройства и Институте охраны почв провели обыски. Тогда Лещенко рассказал, что МВД имеет подтверждения, что через Институт землеустройства вывели более 190 млн грн государственных средств.

По словам Лещенко, в 2018 году никакого анализа почв никто не проводил.

"Та нормативно-денежная оценка, по которой мы сейчас живем, это фейковая история с уголовным бэкграундом с 2018 года", - скзаав тогда он.

Отметим, что к нормативно-денежной оценке (НДО) привязана цена земли, и в соответствии с законом, цена не может быть ниже НДО.

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Экономическая правда