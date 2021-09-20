На рейсе из Черновцов провалился грунт, Укрзализныця изменила маршрут поезда

фото: украинская правда

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица - Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне, Укрзализныця пустила поезд из Черновцов на Киев через Тернополь с задержкой около двух часов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Восстановительные работы ведутся и займут минимум 10:00, говорят в УЗ. Вследствие провала образовалась яма глубиной 6 метров.

фото: уз

Поэтому поезд №118 Черновцы - Киев отправлением из Черновцов в 19:46 пустили через Залещики и Тернополь. С маршрута исключили остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

За пассажирами из этих станций выехали 3 вагона, которые доставят их в Хмельницкий. Оттуда с задержкой около один час прибудет объездным маршрутом поезд №118.

Также УЗ будет доставлять пассажиров поезда № 117/118 Чернигов - Киев - Черновцы от ст. Мамалыга (62 км до конечной станции) автотранспортом Львовской железной дороги.

Ориентировочное время задержки прибытия в Киев через объездной маршрут и прицепки дополнительных вагонов по направлению Каменец-Подольского по ст. Хмельницкий составит около 2:00.

Экономическая правда