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Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год – ЛУН

Четверг, 2 сентября 2021, 18:20
 
фото из открытых источников

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева выросла на 30% за год.

Об этом говорится в данных ЛУН Місто.

Так, с лета 2020 года по август 2021 года медиана стартовой цены за кв. м. выросла с 25 тыс грн до 32,5 тыс грн. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился с 920 долларов до 1210 долларов.

При этом, по словам сооснователя ЛУН Андрея Мимы, рост за предыдущие 5 лет составил всего 15% (с 22 тыс грн до 25 тыс грн).

Минимальная цена в новых домах за аналогичный период выросла с 17,5 тыс грн до 21,5 тыс грн за кв. м. (с 640 долларов до 800 долларов).

 

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История ЛУНа: как стартап стал самой известной компанией в сфере недвижимости

Экономическая правда

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