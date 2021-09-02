"Энергоатом" хочет вытеснять ТЭС атомной энергетикой – меморандум с NuScale

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Power подписали меморандум о возможности внедрения малых модульных реакторов в Украине на замену углеродным теплоэлектростанциям.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По меморандуму NuScale будет предоставлять Энергоатому поддержку в экспертизе технологий малых модульных реакторов (ММР), в том числе технико-экономическое обоснование предложенных площадок.

Также речь идет о разработке сроков и промежуточных результатов проектов, исследования расходов, техническом анализе, лицензировании и разрешительной деятельности, инженерных исследованиях и проектировании.

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что сейчас технология компании – это первые и единственные ММР, которые получили одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. В июле в этом году проект получил лицензию Комиссии.

"Мы рассматриваем возможность строительства ММР для их использования на замену углеродным тепловым электростанциям и увеличения маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины", – пояснил Котин.

Экономическая правда