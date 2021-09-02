Apple планирует добавить в Apple Watch датчики давления и температуры тела – СМИ

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Компания Apple работает над новыми функциями для своих смарт-часов по отслеживанию состояния здоровья пользователей - в Apple Watch могут появиться датчики артериального давления и температуры тела, а также возможность выявлять диабет и проблемы с дыханием.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы Apple и источники, знакомые с планами компании.

Как пишет газета, Apple, в частности, намерена интегрировать в часы датчики артериального давления и температуры тела.

При этом в компании планируют, что датчик температуры тела будет также использоваться для планирования беременности, извещая женщин о начале овуляции, рассказали собеседники газеты.

В будущем датчик может также позволить выявлять лихорадку, добавляют источники.

"Для измерения кровяного давления Apple Watch будет измерять скорость течения крови по артериям, говорится в документах Apple. Это подтверждают и источники WSJ", - пишет издание.

Газета добавляет, что аналогичные датчики уже используются в смарт-часах от Samsung, а компания Google ранее говорила, что изучает похожую функцию для своих спортивных браслетов Fitbit.

Аналитики ожидают, что Apple представит новое поколение своих смарт-часов (Apple Watch Series 7) уже осенью этого года.

Но новые датчики появятся в смарт-часах не ранее 2022 года и будут доступны только владельцам следующих версий Apple Watch, подчеркивает WSJ.

Сообщается также, что в будущем в смарт-часах могут появиться и другие функции для отслеживания состояния здоровья.

По словам источников WSJ, разработчики уже изучают возможность использования установленного в Apple Watch датчика насыщения крови кислородом для выявления нарушения дыхания, при котором у спящего человека на короткие промежутки прекращается вентиляция легких.

Также Apple разрабатывает неинвазивный способ измерения уровня глюкозы в крови, который должен позволит выявлять диабет.

При этом собеседники WSJ подчеркнули, что новые функции, особенно те, которые находятся на ранних стадиях разработки, могут никогда не быть представлены публике. Представитель Apple отказался от комментариев.

Экономическая правда