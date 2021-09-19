Для украинских перевозчиков в Азербайджане увеличили коллмчество разрешений

Украина и Азербайджан достигли договоренности о получении украинскими перевозчиками дополнительных разрешений на текущий год и увеличение квоты на 2022.

Об этом говорится на Правительственном портале.

В частности в 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран, а на 2022 на 45% увеличена квота универсальных разрешений - до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран - до 1400.

Отметим, что украинские перевозчики получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана впервые за последние 10 лет.

"Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в случае, когда товар с третьей страны не растаможивается, а только перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран ", - говорится в сообщении.