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В Правительстве запланировали снизить выбросы на 65% к 2030 году

Воскресенье, 19 сентября 2021, 14:30
 

В Правительстве отметили, что уровень амбиций Украины в климатической политике более глобальный, чем в ЕС, запланировано уменьшить выбросы на 65% к 2030 году, в то время, как амбиция ЕС ограничивается 55%. 

Об этом говорится на сайте Правительственного портала. 

Алексей Любченко во время встречи с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства заявил, что Украина разделяет цели ЕС в климатической политике и мероприятия в рамках Европейского Зеленого Курса. 

Со своей стороны, Еврокомиссар отметил, что Украине следует рассматривать Европейский Зеленый Курс не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

"Цель сегодняшней встречи - презентация инвестиционных возможностей, которые можно реализовывать в контексте Европейского Зеленого Курса. Обновления Украине Национального установленными взносами - четкий сигнал для бизнеса уделить внимание вопросам стандартизации, построения чистых производств, энергосбережения и декарбонизаци", * отметил он. 

Напоминаем: 

Национальная экономическая стратегия на период до 2030 года определяет одним из ориентиров экономической политики декарбонизация экономики, в частности, путем развития циркулярной экономики.

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина внедряет Директивы ЕС в области управления отходами в национальное законодательство, которые будут способствовать совершенствованию системы управления отходами и перехода к циркулярной экономики, внедрению эффективной иерархии управления отходами и расширенной ответственности производителя, а также созданию действенной системы планирования управлением отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

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экология

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