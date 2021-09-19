В США отзывают более 158 тысяч пикапов Toyota Tundra

Компания Toyota отзывает в США более 158 тысяч пикапов Tundra из-за проблемы с фарами, что в теории может привести к возгоранию.

Об этом сообщает autonews.

В частности, под эту сервисную кампанию попали 158 489 автомобилей Toyota Tundra, которые были выпущены в 2018-2021 годах. Все они оснащаются галогенными фарами.

В сообщении говорится, что у галогенных фар электрическая цепь может при включении дальнего света одновременно запитать и фары ближнего света. Это может привести к поломке фар, а в некоторых случаях к возгоранию.

Были ли из-за данного дефекта зарегистрированы возгорания автомобилей – не сообщается. Утверждается, что это маловероятно, но возможно в теории.

"Сервисная кампания для Toyota Tundra в США начнется 1 ноября. Компания Toyota обещает, что ее дилеры все внимательно проверят и если обнаружат дефект, то бесплатно устранят его. Также будет выплачена компенсация водителям, которые ранее устранили самостоятельно этот дефект", - резюмировали в издании.

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