Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира, на первом месте с состоянием в 238,2 млрд долл оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

Об этом пишет журнал.

В феврале Уолтоны продали акции компании на 6 млрд долл, их состояние за последние 12 месяцев выросло на 12 млрд долл.

На второй строчке оказалась семья Марс (141,9 млрд долл), которые владеют производителем шоколадных конфет Mars.

Третья строчка у семьи Кохов (Koch Industries) с 124,4 млрд долл.

На шестом месте индийский клан Амбани (Reliance Industries) с 93,7 долл млрд, на седьмом - французы Вертхаймеры, которым принадлежит бред Chanel (61,8 млрд долл).

Следом идут семья Эрме (им принадлежит знаменитая модная марка Hermes) - 111,6 млрд долл. А также королевская семья Саудовской Аравии с 100 млрд долл.

Как отмечает Bloomberg, на сегодня совокупное состояние 25 богатейших семейств мира составляет 1,7 трлн долл - это на 22% больше (312 млрд долл), нежели год назад.