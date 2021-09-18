Без банков: платежная система Новой почты стала партнером Visa и MasterCard

Платежная система Новой почты НоваПей стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.

Об это говориться в пресс-релизе

"Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективнее использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта", - говориться в сообщении

Там заявляют, что НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных системы Visa и MasterCard.

До этого НоваПей использовала технологии МПС за посредничеством банков-эквайров.