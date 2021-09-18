Без банков: платежная система Новой почты стала партнером Visa и MasterCard
Суббота, 18 сентября 2021, 16:53
Платежная система Новой почты НоваПей стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard.
Об это говориться в пресс-релизе
"Это позволит компании работать с платежными системами напрямую, без посредников и эффективнее использовать ее возможности для улучшения клиентского опыта", - говориться в сообщении
Там заявляют, что НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала полноправным участником международных платежных системы Visa и MasterCard.
До этого НоваПей использовала технологии МПС за посредничеством банков-эквайров.
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