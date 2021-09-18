KSE: госбюджет может недополучить прибыль НБУ
В проекте бюджета заложено, что в следующем году НБУ перечислит в государственный бюджет 24,4 млрд грн, тогда как прогнозные ожидания НБУ по сумме части прибыли к распределению почти вполовину меньше.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
Аналитики напоминают, что столько же НБУ перечислил в бюджет в 2021 году по результатам 2020 года.
"При составлении проекта бюджета на 2021 год Нацбанк предупреждал, что по итогам года часть прибыли, которую он сможет перечислить в государственный бюджет в 2021 году, составит 24,4 млрд грн, но в бюджет заложили цифру в 33 млрд грн .
Как следствие, весной 2021 этот риск реализовался, объем перечислений от Нацбанка составил 24,4 млрд грн, и бюджет (ожидаемо) получил 8,6 млрд грн", говорится в сообщении.
В центре резюмируют, что таким образом, существуют значительные риски повторения ситуации текущего года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua