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KSE: госбюджет может недополучить прибыль НБУ

Суббота, 18 сентября 2021, 10:59
 
ФОТО: НБУ

В проекте бюджета заложено, что в следующем году НБУ перечислит в государственный бюджет 24,4 млрд грн, тогда как прогнозные ожидания НБУ по сумме части прибыли к распределению почти вполовину меньше. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления. 

Аналитики напоминают, что столько же НБУ перечислил в бюджет в 2021 году по результатам 2020 года. 

"При составлении проекта бюджета на 2021 год Нацбанк предупреждал, что по итогам года часть прибыли, которую он сможет перечислить в государственный бюджет в 2021 году, составит 24,4 млрд грн, но в бюджет заложили цифру в 33 млрд грн . 

Как следствие, весной 2021 этот риск реализовался, объем перечислений от Нацбанка составил 24,4 млрд грн, и бюджет (ожидаемо) получил 8,6 млрд  грн", говорится в сообщении. 

В центре резюмируют, что таким образом, существуют значительные риски повторения ситуации текущего года.

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НБУ бюджет

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Экономическая правда
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