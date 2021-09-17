Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты на автоперевозки
Во время заседания украинского-азербайджанской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок стороны договорились об увеличении квоты на 2022 год и получения дополнительных разрешений в этом году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Так, в 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в и из третьих стран.
На 2022 год на 45% увеличена квота универсальных разрешений - до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в и из третьих стран - до 1400.
В ведомстве добавили, что украинские перевозчики впервые за 10 лет получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана.
Экономическая правда
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