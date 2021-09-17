Ryanair готовит значительное расширение в Украине после соглашения об открытом небе с ЕС

unsplash

Авиакомпания Ryanair планирует значительное расширение в городах Украины в случае одобрения сделки об открытом небе с Евросоюзом в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла О'Лири.

Руководитель крупнейшего лоукостера Европы прогнозирует подписание соглашения между Украиной и ЕС до конца 2021 года.

"Один из рынков, который я бы выделил, это Украина. Думаю, что мы станем основным инвестором в Украине, когда они присоединятся к европейскому соглашению об открытом небе", - заявил он.

Сейчас компания работает в пяти аэропортах Украины по двусторонним маршрутами, однако, добавил О'Лири, в стране есть около 12 потенциальных аэропортов для работы. Первые рейсы из Украины Ryanair запустил в 2018 году.

Отмечается, что трудовые мигранты составляют немалый рынок для компании, которая предлагает в среднем тариф 40 евро за рейс. Кроме того, компания видит потенциал во внутренних перелетах.

Напоминаем:

Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

На саммите Украина-ЕС правительство готовится подписать соглашение о совместном авиапространстве, утверждая, что она сделает рынок авиаперевозок конкурентным и открытым.

Как сообщалось, Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.

Читайте также: Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины совместное авиапространство с ЕС.

Экономическая правда