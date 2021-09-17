Пилотный проект: "Укрпочта" установила первые поштоматы в киевских отделениях

фото: смелянский в facebook

"Укрпочта" в рамках пилотного проекта установила поштоматы в части киевских отделений.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

"Первые поштоматы появились в Англии в 1850-х, и назывались "почтовые ящики". За это время многое изменилось, пришло время испытать новый формат поштоматов и нам. Тем более, что это проще, чем отвечать на вопрос "почему у вас их нет?".

Для пилотного проекта мы установили поштоматы в части киевских отделений, чтобы посмотреть, понравится ли такой формат клиентам. Пользоваться просто - как на видео, и все операции занимают всего 10-11 секунд: получили смс, набрали код, получили посылку, улыбнулись и пошли дальше", - написал он.

Смелянский пояснил, что, поскольку это пилот, выбрать такой вариант при отправке самостоятельно нельзя (сами предложат это клиентам).

По его словам, со следующего года планируется масштабирование поштоматов различных форматов по всей стране с интеграцией с мобильным приложением, личным кабинетом и т.д.

Он добавил, что планируют начать с городов с 100+ тыс населения.

Смелянский также рассказал, что поштоматы работать 24/7, при этом, по его словам, ценовая политика "останется демократической и доступной для всех".

Экономическая правда