Telegram стал для киберпреступников альтернативой даркнета — FT

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Telegram стал для киберпреступников альтернативой даркнета - в мессенджере обнаружили разрастающуюся сеть торговцев крадеными данными в каналах с тысячами подписчиков.

Об этом говорится в расследовании Financial Times, проведенном совместно с компанией Cyberint.

Газета пишет, что в ходе расследования обнаружили сеть хакеров, которые делятся полученными благодаря утечкам данными, иногда через каналы с десятками тысяч подписчиков, при этом во многих случаях предлагаемый контент напоминает тот, который выставляют в даркнет.

По словам аналитика компании Cyberint Тала Самро, Cyberint за последнее время зафиксировала рост активности киберпреступников в Telegram на более чем 100%.

В компании заявили, что количество упоминаний фраз "Email: pass" и "Combo", которые на жаргоне хакеров обозначают доступ к украденным адресам электронных почт или паролям, за последний год увеличилось в 4 раза - примерно до 3400.

Как подчеркивает FT, в одном из Telegram-каналов, у которого было более 47 тыс подписчиков, хакеры продавали или просто распространяли сотни тысяч слитых имен пользователей и паролей.

"В одном из постов канал сообщил о получении доступа до 600 тыс логинов пользователей сервисов "Яндекса". Канал также публиковал данные пользователей Google и Yahoo, игры Minecraft, а также игровых платформ Origin и Uplay.

В четверг Telegram удалил этот канал после того, как c ним связалась FT", - добавляет издание.

Среди других видов данных, которыми торгуют в Telegram, FT называет данные кредитных карт и банковских счетов, копии паспортов.

Кроме того, преступники делятся через мессенджер вредоносным программным обеспечением и инструкциями для взлома.

Также сообщается, что количество ссылок на группы и каналы в Telegram, которые распространяются на форумах в даркнете, в прошлом году составляло около 172 тыс, а в этом превысило 1 млн.

"Переход киберпреступников в Telegram частично объясняется анонимностью, которую предоставляет шифрование мессенджера", - пояснил Самро.

По его словам, Telegram также более доступный, предоставляет более качественный набор функций и, как правило, с меньшей вероятностью, чем форумы в даркнете, отслеживается правоохранительными органами.

Сам Telegram заявил FT, что у него есть правило об удалении несанкционированно опубликованных персональных данных.

В мессенджере подчеркнули, что каждый день его "постоянно растущая команда профессиональных модераторов" удаляет более 10 тыс сообществ в связи с сообщениями пользователей о нарушении условий предоставления услуг.

Экономическая правда