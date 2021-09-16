АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 14 миллионов — в банке "категорически не согласны"

ощадбанк

Антимонопольный комитет решил наложить штраф на Ощадбанк в размере 13,8 млн грн за осуществление концентрации без разрешения - в банке выразили "категорическое несогласие" с решением комитета и "будут принимать законные меры" для отмены этого решения.

О решении наложить штраф АМКУ сообщил на своем сайте.

В комитете заявили, что нарушения Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения АМКУ.

"При определении размера штрафа Комитет учел, что банк факт совершения им нарушения не признал и препятствовал расследованию.

А именно: банк не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа на требование АМКУ, которая посылалась в рамках расследования", - отмечают в комитете.

Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года, добавили в комитете.

В АМКУ отметили, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение комитета на концентрацию.

Там также напомнили, что в 2020 году Временная административная коллегия АМКУ уже штрафовала банк на 1 057 865 грн за неподачу информации по требованию государственного уполномоченного в установленный им срок.

В то же время в Ощадбанке выразили "категорическое несогласие с решением" АМКУ наложить на банк штраф в размере 14 млн гривен.

"Приобретение Ощадбанком в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве.

Производство было нарушено против недобросовестного должника, который не выполнял своих обязательств по кредитному договору", - говорится в позиции банка.

В Ощадбанке отмечают, что предоставили подробные объяснения по этому Антимонопольному комитету.

"Также Ощадбанк сообщил АМКУ о том, что должник оказывал значительные препятствия в реализации его прав, а также продолжает в судебном порядке выдвигать в банк безосновательные требования. Это продолжается почти 5 лет.

Этот заемщик, несмотря на долги перед Ощадбанком, пытался взыскать с финансового института значительную сумму средств и фактически занимается рейдерством", - добавляют в банке.

"При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела.

Комитет, всячески подчеркивая публично, что анализирует суть экономических процессов, а не формальные вещи, основывал свое решение на крайне сомнительном и формальном толковании закона об экономической конкуренции и таким образом решил наказать банк, который просто защищал свои права кредитора", - подчеркнули в банке.

В банке также заявили, что штраф "составляет фантастическую сумму, если ее сравнить с суммой кредита, предоставленного должнику (более 13%)".

Ощадбанк добавляет, что до начала расследования против банка, АМКУ с начала действия закона об экономической конкуренции (около 17 лет) не имел практики преследовать банки за обращение взыскания на залог.

"Ощадбанк считает такое решение АМКУ крайне вредным для всей банковской системы, которое наносит вред системе защиты прав кредиторов. Оно поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства.

Ощадбанк будет принимать все законные меры для отмены этого решения и прекращения подобной пагубной практики", - резюмировали там.

Экономическая правда