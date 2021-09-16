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Укроборонпром будет сотрудничать с британской Babcock по военным кораблям

Четверг, 16 сентября 2021, 17:42
 
фото: укроборонпром

Укроборонпром 15 сентября подписал соглашение о сотрудничестве с международной группой компаний Babcock International по военно-морским проектам, в частности, кораблестроению.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Соглашение подписали в Лондоне во время Международной выставки оборонных технологий DSEI-2021.

Группа компаний Babcock International работает в сфере оборонной и аэрокосмической промышленности и безопасности.

Документом предусматривается сотрудничество и совместная реализация украинских военно-морских проектов в рамках программы расширения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (UNCEP).

Соглашение подписали в рамках выполнения трехстороннего меморандума по реализации этой программы, подписанного 21 июня между Минобороны, правительством Великобритании и Babcock.

UNCEP предусматривает расширение возможностей военно-морских платформ и поставки новых, в том числе ракетных кораблей быстрого наступления. Также речь идет о вооружении на судне и учения военно-морского персонала.

"Рассчитываю, что реализация подписанного соглашения позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, а наше сотрудничество станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины", - отметил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Экономическая правда

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Укроборонпром

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