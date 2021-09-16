Проверки бизнеса: Гоструда нашла уже 10,5 тысячи нелегальных работников

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С 1 июля как продолжается инспекционная кампания по легализации труда было выявлено 10 489 незаконных работников, работавших без трудовых договоров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Сейчас начато 2868 инспекционных посещений. Среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Больше всего нелегальных работников выявлено в сфере сельского хозяйства, где нашли 2311 незадекларированных работников у 119 работодателей.

В организации питания установили 2242 незадекларированных работники у 508 работодателей. Тройку замыкает торговля с 2160 нелегальными работниками у 867 работодателей.

В региональном разрезе наиболее работников без надлежащей документации выявлено в Харьковской (940), Одесской (865), Киевской (864), Херсонской (722) и Хмельницкой (704) областях.

В ходе проверок трудовые договоры заключили с 5042 работниками.

Напоминаем:

Сообщалось, что Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начнет инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Экономическая правда