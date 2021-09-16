Крупнейшие украинские банки успешно прошли оценку устойчивости НБУ

ФОТО: НБУ

По результатам оценки устойчивости, проведенной Национальным банком, банковский сектор оказался устойчивым и готовым к запланированному повышения требований к капиталу несмотря на кризис в прошлом году, 30 крупнейших банков дополнительно прошли стресс-тестирование.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

По итогам оценки регулятор установил выше минимального необходимый уровень достаточности капитала для ряда банков. Такой уровень должен быть достаточным для покрытия возможных убытков при реализации стрессовых событий.

По базовому макроэкономическому сценарием повышенные нормативы установили для 10 банков. Из них в шести уровень капитала уже превышает этот норматив, поэтому только четырем нужно будет принимать дополнительные меры для его выполнения.

Для 20 банков повысили нормативы достаточности капитала по неблагоприятному сценарию. Из них дополнительно повышать достаточность капитала требуется 16 банкам.

В общем оценка подтвердила, что банки корректно отражают качество кредитного портфеля и остальные основных показателей деятельности.

По стресс-тестированию, то количество банков, для которых обнаружены риски для капитала, существенно не изменилась до 2019 года. В то же время потребность в капитале значительно снизилась: по неблагоприятному сценарию ее эквивалент на 1 января 2021 года составил 41,7 млрд грн против 73,8 млрд грн два года назад.

По базовому сценарию потребность снизилась почти в семь раз - до 5,3 млрд грн по сравнению с 35,3 млрд грн в 2019 году.

"Лучшие в этом году результаты большинства банков обусловлены их высокой капитализацией, сохранением приемлемого качества кредитного портфеля и достаточным уровнем операционной эффективности, почти не ухудшились вследствие кризиса", - добавили в НБУ. Кроме того, отметили в регуляторе, сценарии для стресс-тестирования были более мягкие предыдущих.

Потребность в капитале банков с рисками для капитала, в основном обусловлена Админзатраты и содержанием непрофильных активов.

Также НБУ впервые в стресс-тестировании включил оценку риска потери стоимости государственными ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Этот риск может реализоваться в случае резкого роста ожидаемой доходности долговых ценных бумаг в условиях глубокого кризиса.

"Общее влияние этого риска на банковскую систему является умеренным и в значительной степени концентрируется в государственных банках", - комментирует НБУ.

Экономическая правда